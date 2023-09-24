حقيقة التراجع عن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر2023 حتى31 ديسمبر2023، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقًا للمصدرين.

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