ناجلسمان يخطط للإطاحة بقائد البايرن من صفوف المنتخب الألماني

يخطط جوليان ناجلسمان، المدرب الجديد للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ الألماني السابق، للإطاحة بـ مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري من تشكيل المنتخب.

وقاد ناجلسمان فريق بايرن ميونخ، في صيف 2021 حتى مارس 2023، وحقق لقب الدوري الألماني ولقبين لكأس السوبر مع الفريق.

لم تكن العلاقة بين مدرب منتخب ألمانيا، ومانويل نوير جيدة عندما كان المدرب يقود المنتخب البافاري، علمًا أن الحارس كان اللاعب الوحيد الأكبر سنًا، من مدربه في ملعب أليانز أرينا، وحاليا في المنتخب.

ناجلسمان ونوير

وأشارت صحيفة سبورت الألمانية في تقرير لها، إن هناك خلافا قديما بين نوير وناجلسمان، كان بسبب إقالة مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، الذي يتمتع بثقة كبيرة من الحارس المخضرم، وهو ما سيكون لها آثار في توتر العلاقات بين الاثنين في المنتخب الألماني.

ورفض قائد البايرن قرار إقالة مدرب حراس المرمى في فريقه، وصرح علنًا: "لقد كانت ضربة كبيرة بالنسبة لي، ولم أفهمها على الإطلاق، كان توني دائمًا لاعبًا في الفريق، الجميع رآه بهذه الطريقة، نحن عملنا معًا لمدة 11 عامًا ونصف تقريبًا".

وأقيل ناجلسمان بشكل مفاجئ، من تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي، وتم تعيين توماس توخيل المدرب الحالي مكانه حتى الآن.

وسيكون التجمع الأول للمنتخب الألماني بقيادة المدرب الجديد، في أكتوبر المقبل، حيث يواجه أميركا والمكسيك في مباراتان وديتان.

وبسبب إصابة حارس البايرن، سيواصل مارك أندريه تير شتيجن، الدفاع عن شباك المنتخب الألماني، وأشارت الصحف أن أداء حارس برشلونة الإسباني، تجعله الخيار الأمثل للمدرب الجديد حتى بعد عودة نوير.