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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأوقاف: توزيع ٣ أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، اليوم الجمعة 22/ 9 /2023م، وصول ( 3 ) أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف لمحافظة الدقهلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الدقهلية 82 طنًّا.

 

الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف 

 

كما تفقد الوزير والمحافظ سيارات اللحوم وأشاد  محافظ الدقهلية بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

 

جاء ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف.

الجريدة الورقية