الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المملكة المتحدة تجدد التزامها بدعم أوكرانيا

وزير الدفاع البريطانى
وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس

 

أكد وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس أن بريطانيا ستظل حليفة لأوكرانيا، وتقف إلى جانب الشعب الأوكراني.

 

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وكتب شابس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، اليوم الأحد "لقد وقفت بريطانيا جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا وسنواصل القيام بذلك.. والشعب البريطاني يدرك جيدا تاريخ أوروبا، ويعرف ما يعنيه السماح لـ"طاغية" بالسيطرة على دولة مجاورة".

وأضاف: "من الضروري للغاية ألا يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اقتحام جار ديمقراطي دون عواقب، ولهذا السبب وقفت بريطانيا بثبات وسنواصل القيام بذلك".

ومن ناحية أخري، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك إثر تحليقها بالقرب من مستوطنة كليشيفكا.

كما تم اعتراض ثلاثة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، إلى جانب ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس"، فضلا عن تدمير 15 طائرة بدون طيار في مناطق جورلوفكا وستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وكازاتشي لاجيريا في منطقة خيرسون.

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