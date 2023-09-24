شريف منير يعتذر عن واقعة الصحفية المثيرة للجدل..لازم آخد جزائي (القصة الكاملة بالفيديو)

حرص النجم شريف منير على توجيه اعتذارًا رسميًا لإحدى الصحفيات بعد إهانته له من دون قصد -بحسب تعبيره- على هامش تواجده في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني الذي أُقيم في مسجد المشير طنطاوي، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شريف منير يعتذر لصحفية بعد إساءته لها في عزاء والد دينا الشربيني

روى شريف منير كواليس المشادة بينه وبين الصحفية بعد انتهاء العزاء، مؤكدًا أنه يشعر بالندم لأنه تطاول على الفتاة وسخر منها على الرغم من أنها لم يصدر منها أي تجاوزات، حيث قال: "امبارح كنت في عزاء والدة دينا في مسجد المشير، وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين، فقلت كلمة وفي أخت صحفية قالت حاجة فجأة يا إما سؤال أو تعليق وكان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــا

شريف منير

وأضاف شريف منير: "لقتني بقولها هشش، فلقيت عيب أوي واتلبخت وقلت ألم الموقف، وقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه، فلقيت نفسي بغلط أكتر"، لافتًا أنه يشعر بالضيق مما حدث لذا حرص على الإعتذار أمام الجميع، فيما أكد أنه يتقبل بصدر رحب جميع التعليقات السلبية التي تلقاها من الجمهور لأنه يستحق الهجوم العنيف الذي تعرض له.

شيف منير عن واقعة إهانته لصحفية: أنا فعلًا كنت غلطان وكنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع

واختتم شريف منير الفيديو قائلًا: "أنا مضايق من اللي حصل والفيديو نزل يوتيوب، ويمكن ناس كتير ما شفتهوش بس أنا اتضايقت من نفسي لما شفته، والناس قالت في الكومنتات أني قليل الذوق وما كانش ينفع كده وأني مغرور وأنا فعلا أستاهل كل الكومنتات الوحشة دي ومش وحشة هي صح لأني غلطت وكان لازم آخد جزائي وبعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل للصحافية وللشباب الصحفيين .. وبعتذر للجمهور اللي علق وهو زعلان مني أرجوكم متزعلوش حقكم عليا أنا فعلًا كنت غلطان وكنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده وأنا أبويا علمني لما أغلط أقول أنا اسف".

شريف منير

شريف منير يُخرس منتقدي ابنته بعد حلاقة شعرها برسالة عنيفة

على صعيد آخر، كان الفنان شريف منير قد خرج عن صمته ليرد على الهجوم العنيف الذي تعرضت له ابنته "أسما" بعد حلاقة شعرها "على الزيرو" أمام الجمهور، وظهورها حليقة الرأس خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فتح شريف منير النار على منتقدي ابنته وتصرفاتها، مؤكدًا دعمه الكامل ومساندته لها في قرارها بحلاقة شعرها، فيما شدد على أنه يستحيل أن يقف ضد ابنته، أو يعارضها لإرضاء الجمهور، فهي لم تجرح أو تؤذي أحد بتصرفها، بالإضافة إلى أنها أُم، تبلغ من العمر 36 عامًا، مما يجعلها قادرة على تحمل مسؤولية نفسها، واتخاذ قرارات صحيحة من دون تدخل من الآخرين.

شريف منير وابنته أسما

آخر أعمال شريف منير

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير كانت دور الدكتور قيسون الناصر الذي قدمه في فيلم (يوم 13)، والذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي 2023، وشاركه البطولة النجوم أحمد داود، ودينا الشربيني، وأروى جودة، وإيناس كامل، ونسرين أمين، وفيدرا، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأحمد زاهر، وهو من تاليف وإخراج وائل عبد الله.

تدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار الرعب والإثارة والتشويق، حيث يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتتوالى الأحداث.