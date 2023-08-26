شريف منير يُخرس منتقدي ابنته بعد حلاقة شعرها برسالة عنيفة..عجباني وخطفت التريند (فيديو)

خرج الفنان شريف منير عن صمته ليرد على الهجوم العنيف الذي تعرضت له ابنته "أسما" بعد حلاقة شعرها "على الزيرو" أمام الجمهور، وظهورها حليقة الرأس خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شريف منير يدافع عن ابنته بجرأة بعد انتقاد الجمهور لحلاقة شعرها

فتح شريف منير النار على منتقدي ابنته وتصرفاتها، مؤكدًا دعمه الكامل ومساندته لها في قرارها بحلاقة شعرها، فيما شدد على أنه يستحيل أن يقف ضد ابنته أو يعارضها لإرضاء الجمهور، فهي لم تجرح أو تؤذي أحد بتصرفها، بالإضافة إلى أنها أُم، تبلغ من العمر 36 عامًا مما يجعلها قادرة على تحمل مسؤولية نفسها واتخاذ قرارات صحيحة دون تدخل من الآخرين.

شريف منير وابنته أسما

وقال شريف منير: مساء الخير.. إيه الدوشة والضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟، ايه الغلط اللي هي عملته؟! .. يعني تصرف عادي جدًا مفهوش أي حاجة، اوعوا تفتكروا إن أنا ممكن آجي على بنتي علشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها".

شريف منير يُنصف ابنته بعد الهجوم عليها: بنتي متربية كويس، واللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي

وأضاف والد أسما شريف منير: "وبالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملايكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، ويقولوا بتاخد التريند وجاتها البلا في شكلها وأبوها معرفش يربيها، لا أنا بنتي متربية كويس جدا، بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إن هي متكونش بتؤذي حد".

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شريف منير عبر انستجرام

واستكمل شريف منير دفاعه عن ابنته "أسما": "قبل ما تتكلموا، بصوا على نفسكوا، اتفرجوا على عيلتكم، وعلى ولادكم وعلى إخواتكم، ع الناس اللي حواليكوا، قبل ما تبقوا انتوا بتنتقدوا وتغلطوا، وتقولوا متربتش بربع جنيه تربية لا أنا بنتي متربية كويس جدًا، ع العموم ريحوا نفسكم واهدوا شوية لأن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب، هي مغلطتش في حد فيكم هي حرة في نفسها".

واختتم شريف منير كلامه: "وبعدين بنتي عندها 36 سنة وأم وعندها بنوتة ومسؤولة عن نفسها، ف أنا أب مسؤول إن أنا أحميها، إنما هي حرة في تصرفاتها، وبكرر تاني، أسما إنتي شكلك زي القمر، وشكلك كان حلو جدًا، وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد، وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا أو عليها، المهم ان احنا مش بنضر حد".

شريف منير عبر اسنتجرام

أسما شريف منير حليقة الرأس في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية

وكانت أسما شريف منير بنة النجم شريف منير كانت قد سرقت الأضواء على السجادة الحمراء خلال افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، في أول ظهور صادم لها بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حيث أطلقت حليقة الرأس بإطلالة جريئة وجذابة.

وتألقت أسما شريف منير بلوك مثير ولافت، حيث ارتدت فستان ساحر مجسم باللون الشامبين اللامع، مكون من قطعتين، مكشوف الأكمام والصدر والبطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق، أما من الناحية الجمالية، وضعت أسما مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي الرقيق، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

أسما شريف منير

أسما شريف منير تحلق شعرها على الزيرو

وجاء ذلك بعد ساعات من مفاجأة أسما شريف منير لمتابعيها بحلاقة شعرها على الزيرو بإستخدام ماكينة الحلاقة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في الساعات الأولى من فجر اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت أسما شريف منير في الفيديو وهي تبدأ في حلق شعرها بماكينة الحلاقة، ولكنها أنهت الفيديو قبل حلاقته على الزيرو، لتشوق بذلك متابعيها لؤية شكلها باللوك الأخير وهي حليقة الرأس، قائلة: "بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".

أسما شريف منير

وكشفت أسما شريف منير عن سبب حلاقتها لشعرها على الزيرو وإزالته بالكامل، خلال تعليق أرفقته بالفيديو حيث قالت: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص".

وأضافت أسما شريف منير: "قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل".

واستكملت أسما تعليقها مُعبرة عن سعادتها بحلق شعرها على الزيرو حيث قالت: "رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين .. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

وعن مدى رضائها عن إقدامها على مثل هذه الخطوة الجريئة ورأس المتابعين فيها قالت أسما شريف: "عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فارق معايا احساسي بالراحة اللي انا حساها دلوقتي … عادي هيطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة .. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".