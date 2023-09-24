الأحد 24 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إيطاليا تخصص 75 مليون دولار لتطوير 6 صوامع لتخزين الحبوب في مصر

صوامع لتخزين الحبوب
صوامع لتخزين الحبوب

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، تخصيص 75 مليون دولار أمريكي لتطوير 6 صوامع تكنولوجية لتخزين الحبوب في مصر.

وقال ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.

الصوامع الجديدة 

وأوضح السفير أن الصوامع الجديدة ستكون مزودة بأحدث التقنيات، مما سيساعد على تخزين الحبوب بشكل آمن وفعال.

وأضاف أن إيطاليا حريصة على التعاون مع مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية مستعدة للمشاركة في تطوير القطاع الزراعي المصري.

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التعاون مع وزارة التموين

وأوضح السفير الإيطالي أن هناك تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتحديد أماكن هذه الصوامع.

وأشار إلى أن هناك حرص من الجانب الإيطالي على أن تكون هذه الصوامع قريبة من أماكن إنتاج الحبوب، مما سيساعد على خفض تكاليف النقل وتحسين جودة الحبوب.

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نقلة إيجابية في حياة المزارعين

وأعرب السفير الإيطالي عن أمله في أن تساهم هذه الصوامع الجديدة في تحقيق نقلة إيجابية في حياة المزارعين المصريين.

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