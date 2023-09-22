الزراعة: تخريج 15 مبعوثًا من برنامج تبني استراتيجيات زراعة الأرز

سلم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهادات التخرج للبعض المبعوثين الأفارقة وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية "وزارة الخارجية" وختام أعمال البرنامج التدريبي بالمركز المصري الدولي للزراعة لبرنامج "استراتيجيات تقنيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في أفريقيا" في الفترة من 2-9 - 2023 حتى 21- 9- 2023.

وقال "موسى" إن عدد المشاركين: 15متدربا من 12 دولة أفريقية " بنين – بوركينا فاسو - كونغو الديمقراطية – كوت ديفوار– غانا – مالاوي – مالي – سيراليون – جنوب السودان – تنزانيا – توجو – زامبيا " وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرة العاملين بقطاع الزراعة الأفارقة على مواجهه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية و تطبيق أفضل الممارسات في زراعة الأرز.

ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لزيادة قدرة المزارعين على مواجهه التحديات المستقبلية والتأكيد على أهمية الاستدامة في قطاع الزراعة. وأضاف "موسى" أن الدورة شملت مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش العملية حيث قدمت أحدث التقنيات والممارسات في زراعة الأرز التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج في ظل التغيرات المناخية من خلال الخبرة المصرية ولقاءات لاستعراض تقارير عن أنشطة مجالات البرنامج في بلادهم وما يواجهونه من عراقيل تعترض خطط التنمية في تلك الأنشطة وما اقترحه الخبراء من حلول لها، بالإضافة إلى الجانب النظري من خلال محاضرات وجلسات النقاش بالبرنامج تم تناول كل المراحل الخاصة بإنتاج الأرز من البذرة إلى البذرة مرورا بعلاقة النبات بالتربة والماء و الأسمدة وما يلعبه المناخ من دور يؤثر مباشرة على إنتاجها وحضانتها وتربيتها حتى النقل للحقول الدائمة حيث اطلع المتدربين على أحدث التقنيات والممارسات في زراعة الأرز التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج في ظل التغيرات المناخية.

كما شهدت الدورة حضور خبراء ومحاضرين من مركز بحوث الأرز "سخا" والجهات ذات الصلة، وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أن هذا البرنامج يندرج ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز دور مصر الفعال في دعم وتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وأشاد المشاركون بالبرنامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال تبني استراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في إفريقيا شارك في الاحتفال بعض مسئولى سفارات الدول الإفريقية للمبعوثين المشاركين في الدورة وعدد من المحاضرين بالبرنامج التدريبي.

ومن ناحية أخرى، تقدم المبعوثين بالشكر للدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على كل جديد في قطاع الزراعة وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية.