تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي

كشف مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره توتنهام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تنطلق مواجهة اَرسنال أمام توتنهام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الإمارات".

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشيكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، فابيو فييرا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسيوس، إدواردو نيكيتاه.

دكة بدلاء أرسنال: "رامسديل ، سيدريك، توميساو، كيويور، جورجينهو، محمد النني، سميث راو، نيلسون، هافريتز.

ويحتل توتنهام وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما اَرسنال في المركز الثالث بنفس رصيد السبيرز، فيما يحتل ليفربول نفس الترتيب بهذا الرصيد من النقاط.