مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال ضد توتنهام مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

ويتطلع لتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1989، وفقا للموقع الرسمي للجانرز.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن ديربي لندن: "إنه تحد جديد وفرصة جديدة، لديهم مدير جديد قام بعمل جيد حقا وقام بتغيير أجواء النادي وكل شيء حوله، لكن علينا تقديم الأداء الذي نحتاجه للتغلب عليهم.

في المقابل، قال بوستيكوجلو، مدرب توتنهام: "من العدل أن أقول إن الناس أعطوني إشارة حول ما يشعرون به تجاه هذه المباراة وهذا أمر رائع، لقد شاركت في مباريات الديربي، وهي مباراة مهمة للغاية وأنت تفهم ما يعنيه ذلك بالنسبة لمشجعي كلا الناديين والنادي".

تقام مباراة أرسنال ضد توتنهام فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports HD 1. ويستضيف فريق أرسنال نظيره توتنهام على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

حصل فريق أرسنال على 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل بعد خوض 5 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وهو نفس الأمر لمنافسه توتنهام في ديربي لندن اليوم.

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ويحمل ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام على المزيد من الندية والقوية بملعب "الإمارات"، حيث يستهدف كلاهما الخروج بالثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلاقة قوية لـ أرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قوة الفريقين تتمثل في عدم الخسارة بعد مرور 5 جولات على انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي، ورغم أنهما سقطا في فخ التعادل مرة وحيدة، إلا أنهما يقدمان مستويات رائعة تحت قيادة مدربين مميزين، الأول هو مايكل أرتيتا للجانرز، والثاني هو أنجي بوستيكوجلو.

يأتي نادي توتنهام هوتسبر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة خلف المتصدر نادي مانشستر سيتي (15 نقطة)، أما أرسنال فيمتلك نفس عدد النقاط لكنه يحل رابعا بفارق الأهداف.