يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي، يتواصل البحث عن قمة ديربي لندن المنتظر في بطولة الدوري الإنجليزي، مع قوة الفريقين هذا الموسم والشكل الأمثل الذي ظهرت عليه أدوات الناديين.

وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام في ديربي لندن يوم الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري، على ملعب الإمارات، في مواجهة تأتيكم ضمن منافسات المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام مباراة أرسنال ضد توتنهام فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports HD 1. ويستضيف فريق أرسنال نظيره توتنهام على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

حصل فريق أرسنال على 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل بعد خوض 5 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وهو نفس الأمر لمنافسه توتنهام في ديربي لندن اليوم.

ويحمل ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام على المزيد من الندية والقوية بملعب "الإمارات"، حيث يستهدف كلاهما الخروج بالثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على إيفرتون بهدف نظيف فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما حقق توتنهام الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف.

يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة آرسنال وتوتنهام عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويواجه فريق أرسنال نظيره توتنهام الليلة، بعد رباعية مثيرة على إيندهوفن الهولندي في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل أرسنال من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صليبا، جابرييل ماجاليس، ألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، ليونارد تروسارد.

وعلى الجانب الآخر، سيقود البرازيلي ريتشاليسون والكوري الجنوبي سون هيونج مين، خط هجوم توتنهام في مواجهة الديربي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل توتنهام من:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: باب ماتار سار، إيف بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، ريتشاليسون.