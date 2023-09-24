الداخلية تشن حملة أمنية مُكبرة في أسوان ودمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريتي أمن "أسوان -دمياط".

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الداخلية تشن حملة أمنية مُكبرة في دمياط وأسوان

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام–كمية من مخدرى"الشابو، الهيروين ، الأفيون")بحوزة 5متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وكذا ضبط (4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين .

تنفيذ عدد (834) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين–بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات)بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.