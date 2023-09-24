كشف ملابسات العثور على جثمان سائق "توك توك"بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.

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أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها ، وفـى سبيل ذلك قاما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.