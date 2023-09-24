شبانة: الإستقرار والإنجازات تبقي على كولر داخل الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفض كل العروض التي قدمت له خلال الفترة الماضية متمسكا بالبقاء في الأهلي .

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رفض التفكير في العروض السعودية التي تلقاها مؤخرا من أندية الهلال والشباب بالرغم كبر حجم المقابل المادي المعروض عليه .

وأكمل شبانة أن كولر أكد لبعض المقربين أن المغريات المادية لا تشغل تفكيره وأن يرغب في كتابة التاريخ من الأهلي وتحقيق المزيد من الإنجازات .

وذكرت تقارير صحفية سعودية مساء أمس السبت، عن نية إدارة الشباب السعودي التعاقد مع المدرب المخضرم السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الحالية .

وكشفت التقارير السعودية أن إدارة النادي السعودي سوف تقدم عرض مالي مغري للسويسري 8 مليون دولار سنوي للموافقة على التدريب.

ومن المقرر أن يستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الأثيوبي مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا..