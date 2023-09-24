كشف مُلابسات واقعة مصرع عامل في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل عامل بأسيوط وضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز)إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيمبدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام عصا تخلص منها وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.