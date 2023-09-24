نتائج مُبهرة لحملة شنتها إدارة شرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في وزارة الداخلية خلال حملة أمنية بمحافظة الجيزة.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة" .. أسفرت جهودها عن ضبط القضاياالأتية:

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط ( 2 محل–مدشة) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (15,5 طن أعلاف حيوانية) بدون بيانات ومجهولة المصدر .

ضبط عدد (48) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.