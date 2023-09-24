هل تشهد أسعار الذهب انخفاضًا الفترة المقبلة؟ خبير يُجيب

توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الإقتصادي، أن يشهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة ولاسيما بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب الخميس الماضي.

سعر الذهب

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن سعر الذهب يعتمد على عدة عوامل منها العرض والطلب وتقلبات السوق والتضخم والاحداث السياسية والاقتصادية العالمية، حيث أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.

ارتفاع التضخم

وذكر الخبير الاقتصادي، في حالة ارتفاع التضخم قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة سعره ، وفى حالة انخفاض معدل التضخم يؤدى إلى حدوث انخفاض في الأسواق المحلية حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن في معدل التضخم مما سينعكس على أداء أسعار الذهب، والذي يعد واحدًا من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كمخزون للقيمة والثروة، وتتأثر أسعاره بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، كما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الذهب إلى زيادة الاهتمام بالاستثمار في الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم في السوق.

لجنة السياسة النقدية

وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.