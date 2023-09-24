محافظ أسوان يفاجئ العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحي

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بمبنى التأهيل الإجتماعى الشامل بطريق السادات ، وقد أستدعى المحافظ مدير العيادات الدكتور أحمد على ليقوم بجوله داخلها لمختلف التخصصات الطبية والمعامل والصيدلية والمكاتب الإدارية.

وعقب إستماع اللواء أشرف عطية أثناء جولته لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية أعطى توجيهاته بضرورة وضع آلية متطورة لصرف الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحى للحد من الإزدحام والتكدس ، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المترددين من المرضى.

مشدداً على ضرورة إلتزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات حيث راجع المحافظ دفاتر الحضور والإنصراف لتحويل الغير ملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى .