رئيس اتحاد المحامين العرب يشارك في الحفل الافتتاحي لاجتماع المكتب الطارئ بالعراق

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في الحفل الافتتاحي لأعمال اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب، الذي أقيم أمس السبت الموافق 23 سبتمبر/ أيلول/ 2023، وذلك تحت شعار (دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية ـ أزمة المياه في العراق بسبب التدخل الخارجي).

وذلك بحضور وزير العدل العراقي، ورئيس مجلس الدولة العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وبعض من سفراء الدول العربية، و مكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، و أعضاء المكتب الدائم، إلى جانب وفد من نقابة المحامين المصريين.

وشهد في مساء اليوم، بدء أعمال المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب، الذي عقد بمقر نقابة المحامين العراقيين، وتم قراءة البيان الختامي للاجتماع.

وتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في الآتي:

ـ دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية.

ـ أزمة المياه في العراق بسبب خارجي.

ـ ختام الاجتماع بتكريم من طرف الاتحاد بمناسبة الاحتفال بيوم المحامي.

والجدير بالذكر أن رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قد شارك في احتفالية الذكرى الـ90 ليوم المحامي العراقي، والتي أقيمت يوم 22 سبتمبر/ أيلول/ 2023، ونظمتها نقابة المحامين العراقيين، تحت رعاية أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين.