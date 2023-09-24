السفير الإيطالي بمصر: تخصيص 75 مليون دولار من برنامج مبادلة الديون لتطوير الصوامع 

اكد سفير ايطاليا بالقاهرة أن تطوير صومة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر.

وأوضح أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي جاء هذا خلال افتتاح وزير التموين اليوم القومية الحقلية المطورة بمحافظة الشرقية

وأضاف السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصري في مجال الأمن الغذائي ،موضحا أن ايطاليا حريصة على نقل التكنولوجية الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ،مشيرا إلى برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حالية في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

أوضح أن برنامج مبادلة الديون الايطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر وقد تم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية مطورة لتخزين الحبوب في مصر.

ونوه أن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقط قريبة بالنسبة للمزارعين

