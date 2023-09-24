برلماني: دور القوات المسلحة في ليبيا تاريخي ومشرف للمصريين والعرب

وصف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى الدور المهم والناجح لابطال وصور قواتنا المسلحة الباسلة داخل دولة بالتاريخى والمشرف لكل المصريين والعرب موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بمساندة ودعم ليبيا فى تخفيف الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن اعصار دانيال



واعتبر " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم الاشادة والتقدير الكبيرين من الحكومة الليبية والجيش الليبي ومختلف الأوساط الليبية السياسية والبرلمانية بالدور البطولى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية الباسلة داخل الأراضى الليبية لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة التى تسبب فيها اعصار دانيال بمثابة فخر وتقدير كبيرين لكل المصريين ولمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة المصرية الباسلة التى سطرت بملحمة وطنية رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية

وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بالدور المهم والناجح لصقور وأبطال الجيش المصرى العظيم في عمليات الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحياة الألاف من الأشقاء وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي مثمنا توجيهات الرئيس السيسى بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم اضافة الى تجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن القوات المسلحة قامت بعمل انسانى كبير وأكدت للرأى العام المصرى والعربى نجاحها وقدرتها الفائقة فى حماية الشعب الليبى الشقيق مشيداً بحرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن الوضع الراهن والصعب داخل الدولة الليبية الشقيقة يتطلب من المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة متوجهاً بخالص التعازى لاسر الضحايا من المصريين والليبيين وأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين