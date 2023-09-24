الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمود عبد المغني ضيف برنامج "واحد من الناس".. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي، الفنان محمود عبد المعني، ويكشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع لأول مرة، وذلك في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاحد.

 

كما يتحدث عن أعماله الفنية ومنها ضل راجل وظل الرئيس ، وحبه لاداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين ، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال"  ، واصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون، ويتمنى تقديم شخصية الرئيس الأسبق محمد نجيب.

 

كما يتحدث لأول مرة عن أسرته ووالدته ومدي حبه لها وعن والده ووفاته وتحمل مسئولية البيت منذ صغره ، وعن عشقه لزوجته ودورها المهم في حياته.

 

كما يكشف عن آخر اعماله الفنية  والتي لم تعرض فيلم "السرب " مع المخرج احمد نادر جلال.

 

يذاع واحد من الناس اليوم الاحد في العاشرة مساء، قناة الحياة.

مواد متعلقة

الفريدو.. القنوات الناقلة للمسلسل قبل انطلاقه

موعد عرض فيلم "جروب الماميز" بنادي سينما دار الأوبرا

تكريم أسرة مسلسل ستهم بمهرجان المسرح العربي.. صور

واحد من الناس يحتفل بالمولد النبوي الشريف غدًا

"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" من جديد على الفلكي

"طيب وأمير" يتخطى المليون الأولى لإيراده على مسرح ميامي

وش في وش.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

الجريدة الورقية