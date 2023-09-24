محمود عبد المغني ضيف برنامج "واحد من الناس".. الليلة

يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي، الفنان محمود عبد المعني، ويكشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع لأول مرة، وذلك في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاحد.

كما يتحدث عن أعماله الفنية ومنها ضل راجل وظل الرئيس ، وحبه لاداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين ، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال" ، واصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون، ويتمنى تقديم شخصية الرئيس الأسبق محمد نجيب.

كما يتحدث لأول مرة عن أسرته ووالدته ومدي حبه لها وعن والده ووفاته وتحمل مسئولية البيت منذ صغره ، وعن عشقه لزوجته ودورها المهم في حياته.

كما يكشف عن آخر اعماله الفنية والتي لم تعرض فيلم "السرب " مع المخرج احمد نادر جلال.

يذاع واحد من الناس اليوم الاحد في العاشرة مساء، قناة الحياة.