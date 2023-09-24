موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. يعد سؤال الساعة من المواطنين، خصوصًا عقب انتهاء فصل الصيف، وبدء فصل الخريف فلكيًا أمس السبت، حيث إن المواطنين يرغبون في معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي وإلغاء التوقيت الصيفي، الذي تم العمل به منذ يوم الجمعة 28-4 2023 شهر أبريل الماضي.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر:

على إثر تطبيق الصيفي، تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام منذ ذلك الحين، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وبناءً على ما سبق يوافق تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

في سياق آخر كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد، ثاني أيام فصل الخريف، والذي يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 25.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 20.

السلوم: العظمى 32 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 33 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

سوهاج: العظمى 36 الصغرى 23.

قنا: العظمى 39 الصغرى 25.

الأقصر: العظمى 40 الصغرى 25.

أسوان: العظمى 40 الصغرى 26

دمياط: العظمى 31 والصغرى 25.

الزقازيق: العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة: العظمى 34 والصغرى 24.

الإسماعيلية: العظمى 35 والصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 35 والصغرى 24.

طنطا: العظمى 34 والصغرى 25.

شبين الكوم: العظمى 34 والصغرى 25.

السويس: العظمى 34 والصغرى 24

أسيوط: العظمى 36 الصغرى 23.