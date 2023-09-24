الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هبوط كبير في أسعار الأعلاف بمصر اليوم الأحد

الذرة الشامية
الذرة الشامية

 انخفاض أسعار الأعلاف في مصر بشكل تاريخي، اليوم الأحد، الموافق 24 سبتمبر 2023، وذلك بعد جهود مشتركة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، من خلال توفير النقد الأجنبي لزيادة الإفراجات الجمركية على شحنات الأعلاف في الموانئ المصرية.

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أسعار الأعلاف اليوم:

  • سعر طن علف الدواجن "بادي 23%" انخفض إلى 21690 جنيهًا، مقابل 24000 جنيه الأسبوع الماضي.
  • سعر طن علف الدواجن "نامي 21%" انخفض إلى 21575 جنيهاً، مقابل 23000 جنيه الأسبوع الماضي.
  • سعر طن علف المواشي "تجاري 11%" انخفض إلى 11200 جنيه، مقابل 12000 جنيه الأسبوع الماضي.
  • سعر طن علف المواشي "تسمين 11%" انخفض إلى 14050 جنيهاً، مقابل 15000 جنيه الأسبوع الماضي.
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سبب الانخفاض:

  • يرجع سبب انخفاض أسعار الأعلاف إلى زيادة الإفراجات الجمركية على شحنات الأعلاف في الموانئ المصرية، وذلك بعد جهود مشتركة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، من خلال توفير النقد الأجنبي لتمويل هذه الإفراجات.

أثر الانخفاض:

  • من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار الأعلاف بشكل إيجابي على أسعار اللحوم والدواجن والبيض في الأسواق المحلية، حيث تعتبر الأعلاف من أهم عوامل الإنتاج في هذه القطاعات.

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