عاجل
حقيقة التراجع عن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

الدكتورعلي عبد المحسن
الدكتورعلي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية

كشف الدكتورعلي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة عن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في مصر هو النظرية العنكبوتية، وهي ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في موسم معين، ثم انخفاضها بشكل كبير في الموسم التالي.

ارتفاع أسعار الطماطم 

وأضاف عبد المحسن ، أن  سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل في مصر إلى الفواصل العروية، وهي الفترات الزمنية بين موسمي زراعة المحاصيل.

وقال إن تساهم العوامل الخارجية، مثل الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعيات نقص الدولار وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأردف عبد المحسن أن استحواذ التجار على جزء كبير من محصول البصل يساهم في ارتفاع الأسعار، حيث يقوم التجار بشراء محصول البصل من المزارعين بأسعار مرتفعة، ثم تخزينه وطرحه بأسعار أعلى في السوق.

منع تصدير البصل

وأختتم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة أن قرار الحكومة بمنع تصدير البصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم المعروض بالسوق و ضخ الكميات المخزنة لدى التجار، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

التصريح بدفن جثمان لص توفى بصعق كهربائي في أطفيح

وزير التموين يفتتح أول صومعة حقلية بالشرقية اليوم

محافظ أسيوط يناقش جهود رصد التعديات على الأراضي الزراعية

استمرار حبس متهم بتزوير الأوراق للاستيلاء على أموال البنوك
الجريدة الورقية