الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

كشف الدكتورعلي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة عن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في مصر هو النظرية العنكبوتية، وهي ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في موسم معين، ثم انخفاضها بشكل كبير في الموسم التالي.

ارتفاع أسعار الطماطم

وأضاف عبد المحسن ، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل في مصر إلى الفواصل العروية، وهي الفترات الزمنية بين موسمي زراعة المحاصيل.

وقال إن تساهم العوامل الخارجية، مثل الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعيات نقص الدولار وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأردف عبد المحسن أن استحواذ التجار على جزء كبير من محصول البصل يساهم في ارتفاع الأسعار، حيث يقوم التجار بشراء محصول البصل من المزارعين بأسعار مرتفعة، ثم تخزينه وطرحه بأسعار أعلى في السوق.

منع تصدير البصل

وأختتم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة أن قرار الحكومة بمنع تصدير البصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم المعروض بالسوق و ضخ الكميات المخزنة لدى التجار، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.