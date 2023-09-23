السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تنظم يوم حصاد لاصناف الأرز السوبر مبكرة النضج وعالية الإنتاجية والمقاومة

بوابة الوفد الإلكترونية

بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،  قام د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية  والدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وانتاج الارز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بحضور يوم حصاد اصناف الارز السوبر سخا سوبر ٣٠٢ وسخا سوبر ٣٠٣ المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية . 

txt

"عزوز" يستعرض أبرز إنجازات هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى بالفاو

txt

الزراعة: تخريج 15 مبعوثًا من برنامج تبني استراتيجيات زراعة الأرز

وقد اشاد جميع الحضور بالاصناف العملاقة الحديثة من الارز وأثنى السادة نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الأرز الذى شهد طفرة كبيرة 

حضر يوم الحصاد السادة نواب البرلمان بمحافظة الغربية وعدد كبير من قيادات المحافظة وكبار مزارعي الارز والسادة وكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومي

 

مواد متعلقة

"عزوز" يستعرض أبرز إنجازات هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى بالفاو

الزراعة: تخريج 15 مبعوثًا من برنامج تبني استراتيجيات زراعة الأرز

جامعة حلوان تمنح الباحثة عبير مصطفي درجة الدكتوراة بتقدير امتياز

الزراعة تعلن عن ارتفاع أسعار القطن المصري بالمزاد الأول لهذا الموسم

الزراعة تبحث التعاون مع جنوب إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي

علاج وفحص 4200 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بشمال سيناء
الجريدة الورقية