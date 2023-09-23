الزراعة تنظم يوم حصاد لاصناف الأرز السوبر مبكرة النضج وعالية الإنتاجية والمقاومة

بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، قام د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وانتاج الارز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بحضور يوم حصاد اصناف الارز السوبر سخا سوبر ٣٠٢ وسخا سوبر ٣٠٣ المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية .

وقد اشاد جميع الحضور بالاصناف العملاقة الحديثة من الارز وأثنى السادة نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الأرز الذى شهد طفرة كبيرة

حضر يوم الحصاد السادة نواب البرلمان بمحافظة الغربية وعدد كبير من قيادات المحافظة وكبار مزارعي الارز والسادة وكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومي