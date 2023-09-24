أوبرا وزوكربيرج وإليسون يستحوذون على جزر هاواي.. إليك حجم ممتلكاتهم

هاواي، بمناظرها الطبيعية الخلابة وجمالها الهادئ، لطالما اجتذبت الباحثين عن قطعة من الجنة. لسنوات عديدة، كان المليارديرات مثل أوبرا وينفري، ومارك زوكربيرج، ولاري إليسون، يتصدرون عناوين الأخبار بسبب استحواذهم الكبير على الأراضي في جميع أنحاء الجزر.

وبما أن جاذبية عجائب هاواي الطبيعية لا تزال قوية، فمن المفيد أن نلقي نظرة فاحصة على حجم ممتلكات هؤلاء المليارديرات وما يعنيه ذلك بالنسبة للمجتمعات المحلية.

لقد أصبح سوق الإسكان جاهزًا لإحداث ثورة، وتتطلع شركة ناشئة تبلغ قيمتها 75 مليون دولار إلى أن تكون لاعبًا رئيسيًا في البدائل ذات الأسعار المعقولة. بقيادة رئيس تنفيذي مع اثنين من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة في سيرته الذاتية، فقد تصدرت بالفعل عناوين الأخبار.

أوبرا وينفري في جنة هاواي



كانت لأوبرا وينفري، قطب الإعلام وفاعلة الخير، علاقة حب طويلة الأمد مع هاواي. في عام 2002، اشترت عقارًا مترامي الأطراف بمساحة 163 فدانًا على ساحل هانا في ماوي. منذ عام 2004، جمعت ما يقرب من 1000 فدان عبر ماوي. وتقدر قيمة العقار، المعروف باسم "الأرض الموعودة"، بعشرات الملايين من الدولارات. من المعروف أن أوبرا تعتز بهروبها من هاواي وكثيراً ما تستخدمه كملاذ هادئ.

لقد تعرضت مؤخرًا لانتقادات أثناء حرائق غابات ماوي.

بصمة مارك زوكربيرج المتوسعة



تصدر مارك زوكربيرج، المؤسس المشارك لفيسبوك، عناوين الأخبار في عام 2014 عندما استحوذ على عقار مساحته 700 فدان في نورث شور في كاواي. ومنذ ذلك الحين، شارك زوكربيرج في عمليات شراء الأراضي المختلفة، الأمر الذي أثار الجدل بين السكان المحليين والمدافعين عن البيئة.

وتشمل رؤيته إنشاء عقارات مستدامة ومعزولة، ولكن أثيرت مخاوف بشأن التأثير المحتمل على مجتمعات هاواي وبيئتها.

طموحات جزيرة لاري إليسون



انضم لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، إلى صفوف ملاك الأراضي المليارديرات في هاواي من خلال شراء غالبية جزيرة لاناي، سادس أكبر جزيرة في هاواي، في عام 2012. وكان استثمار إليسون في لاناي مصدرا للإثارة والخوف لسكان الجزيرة. وتشمل رؤيته للجزيرة مبادرات الزراعة المستدامة والسياحة البيئية، مع التركيز على الحفاظ على سحر لاناي الفريد.

التأثير المحلي

وفي حين جلبت عمليات استحواذ المليارديرات على الأراضي الاستثمار والتنمية إلى هاواي، فإنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن التأثيرات على المجتمعات المحلية والبيئة. تتمتع هاواي بتاريخ طويل من ثقافة وتقاليد السكان الأصليين، ويمكن لعمليات شراء الأراضي على نطاق واسع أن تعطل التوازن الدقيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثقافة.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر علماء البيئة بالقلق بشأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالنظم البيئية الحساسة في هاواي مع تبلور التطورات والبنى التحتية الجديدة. تعد الجزر موطنًا للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض والنباتات والحيوانات الفريدة التي يجب حمايتها بعناية.

إن استمرار استحواذ المليارديرات مثل أوبرا وينفري، ومارك زوكربيرج، ولاري إليسون على الأراضي في هاواي، يعد بمثابة شهادة على الجاذبية الدائمة للجزر. وفي حين أن هذه الاستثمارات يمكن أن توفر الفرص الاقتصادية والابتكار، فإنها تأتي مصحوبة أيضًا بتحديات تتعلق بالحفاظ على الثقافة، والتأثير المجتمعي، والإشراف البيئي.

ومع تكشف خطط هؤلاء المليارديرات بشأن ممتلكاتهم في هاواي، يظل من الضروري بالنسبة لهم التفاعل مع المجتمعات المحلية، واحترام ثقافة هاواي، وإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة. يعد تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ عليها أمرًا أساسيًا لضمان استمرار ازدهار الجمال الطبيعي والتراث الثقافي في هاواي في انسجام مع التقدم الحديث.