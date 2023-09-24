مأساة بحث جوجل

ما هو بحث جوجل في عام 2023؟ الموقع الذي بدأ منذ 25 عامًا كقائمة من الروابط الزرقاء قد تحور إلى درجة لا يمكن التعرف عليها. اليوم، لم يعد Google مجرد فهرس للمساعدة في فرز المكتبات التي لا نهاية لها من المعلومات عبر الإنترنت، بل إنه دليل مرجعي للعالم المادي أيضًا، حيث قام برسم خرائط لمعظم أنحاء الأرض وفهرسة محتوياته. إنها موسوعة في جزء منها ومحرك تنبؤي في جزء آخر، يخمن ما قد تكتبه أو تفكر فيه، ويقدم المعلومات بناءً على ما كتبه الآخرون قبل أن تكتبه. إنه Moviefone ومؤشر الأسهم، وبرنامج الدردشة المدرب جيدًا، ومستودع الصور، ومركز التسوق.

وهي أيضًا، مثل شبكة الإنترنت الحديثة، تئن تحت وطأة حجمها الهائل وإمداداتها المتجددة بلا حدود من المحتوى، الذي ينتجه الإنسان والذكاء الاصطناعي. وخلافاً لما كان عليه في السابق من حيث الانسيابية والفعالية، أصبح بحث جوجل الآن متضخماً ويحقق دخلاً مبالغاً فيه. من الصعب الآن العثور على إجابات تبدو موثوقة أو لا تقبل المساومة؛ إن البحث عن وجبات خفيفة صحية للأطفال الصغار يكون مثقلًا بمواضع المنتجات المدعومة، ويطالبك بالتفاعل مع "المزيد من الأسئلة" (كيف تشبع طفلًا صغيرًا جائعًا؟ "اللحوم والمأكولات البحرية. أحضر اللحوم!")، ومحتوى لا نهاية له ومليء بالكلمات الرئيسية. . كان استخدام Google يبدو وكأنه سحر، والآن أصبح أشبه بالتصفح عبر البريد غير المرغوب فيه، وتفادي عمليات الاحتيال والرسائل البريدية العامة.

ومن المناسب إذن أنه مع تلاشي التألق، وجدت جوجل نفسها أيضًا في لحظة ضعف غير عادية. تخضع الشركة للتجربة وتسعى جاهدة داخليًا للحفاظ على أهميتها في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة، ستجادل وزارة العدل ومجموعة من الولايات بأن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال إبرام صفقات لحماية موقعها الاحتكاري في مجال البحث عبر الإنترنت. يبدو الأمر كله وكأنه أزمة منتصف العمر أكثر من كونه أزمة وجودية.

وفي قلب القضية المرفوعة ضد جوجل سؤال بسيط: هل تسيطر الشركة على 90% من سوق محركات البحث في الولايات المتحدة لأن تقنيتها متفوقة والمستخدمون يفضلونها حقاً، أم لأنها دفعت مبالغ ضخمة لشركات مثل أبل لاستخدامها؟ كخدمة افتراضية على المنافسين مثل Bing؟ في أيامها الافتتاحية، اعتمدت المحاكمة على حجج حول أهمية البيانات. وقد جادلت وزارة العدل بأن الوصول إلى بيانات المستخدم مثل سجل الويب وعمليات البحث السابقة (النوع الذي يسهل جمعه عندما تكون المتصفح الافتراضي على ملايين الهواتف) يشبه "الأكسجين لمحرك البحث"؛ تخطط شركة جوجل للقول بأنه على الرغم من أن بيانات المستخدم يمكن أن تحسن جودة البحث، إلا أن "هناك عوائد متناقصة على نطاق واسع".

هذا الدفاع مثير للسخرية. إن التوسع يعني كل شيء بالنسبة لوادي السيليكون وشركات رأس المال الاستثماري التي تغذي شركاته الناشئة - بما في ذلك شركة جوجل، في سنواتها الأولى. تنص قوانين تأثيرات الشبكة على أن المستخدمين ينجبون المزيد من المستخدمين، وأن هؤلاء المستخدمين يتخلصون من البيانات التي تساعد في تخصيص وتبسيط تجربة المستخدم. تزدهر شركة Google لأنها تقوم بفهرسة كميات لا يمكن فهمها من المعلومات عبر الويب وتعالج عدة مليارات من الاستعلامات يوميًا - وهي استعلامات مدعومة جزئيًا بما تصفه الشركة بـ "بيانات التفاعل المجمعة والمجهولة المصدر" من مستخدميها.

لقد تفاخرت الشركة منذ فترة طويلة بنطاق عملها. قال بيل كوجران، نائب الرئيس الأول للهندسة في جوجل آنذاك، لمجلة فوربس في عام 2011: "لم يكن هناك أي شيء يعمل على هذا النطاق من قبل". بيان مهمة جوجل - "تنظيم معلومات العالم" - هو مشروع محدد على نطاق واسع، وهو الأمر الذي يتطلب من الشركة أن تلتف حول شبكة إنترنت دائمة التطور، وتعالج تلك المعلومات، وتعيد البتات ذات الصلة إلى قائمة انتظار لا حصر لها من الباحثين الجائعين. إن الإشارة إلى وجود "تناقص في عوائد الحجم" يعني إنكار النموذج الذي يجعل بحث جوجل فعالاً. تحاول رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة Google المقدمة كدليل من قبل وزارة العدل إظهار أن المهندسين والمديرين التنفيذيين في الشركة يعرفون ذلك. تظهر إحدى رسائل البريد الإلكتروني أن أودي مانبر، أحد كبار المهندسين، يناقض الحجة بشكل مباشر. وكتب مانبر: "ليس صحيحاً على الإطلاق أن الحجم ليس مهماً". "نحن نستفيد جيدًا من كل ما نحصل عليه."

ومع ذلك، قد يكون محامو شركة جوجل على حق فيما يتعلق بالعائدات المتناقصة لحجمها، ولكن ليس بالطريقة التي كانوا يقصدونها. في السنوات الأخيرة، كتب موظفو جوجل السابقون منشورات مطولة على مدوناتهم قائلين إن الشركة ضلت طريقها وأنها تقترب من تحقيق نجاحاتها الخاصة، الأمر الذي جعلها "محافظة" و"متعجرفة" وتفتقر إلى المهمة والشعور بالإلحاح. أعرب نعوم باردين، الرئيس التنفيذي لشركة Waze منذ فترة طويلة، والتي استحوذت عليها جوجل في عام 2013، عن أسفه لاضطراره إلى التعامل مع بيروقراطية شركة جوجل الخانقة والمتاهة.

وقد انتقل ركود جوجل إلى منتجاتها. لقد أصبح محرك البحث ممتلئًا بالإعلانات والأدوات التي تعطي الأولوية لخدماته الخاصة، مثل التسوق والتمويل والخرائط، على النتائج العضوية. على الرغم من أن الشركة تقوم باستمرار بتحديث وتعديل خوارزمياتها، والتي تدعمها أدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغات الطبيعية، إلا أن هناك شعورًا زاحفًا - بين المبرمجين والباحثين وحتى الصحفيين المحبطين - بأن الموقع لم يعد مفيدًا أو بديهيًا كما كان من قبل. مره كان. وربما يكون أحد أسباب هذا الشعور هو أن خوارزميات جوجل قد تم التلاعب بها بنجاح من قبل مواقع الويب ذات الجودة المنخفضة وشركات تحسين محركات البحث التي تساعد عملاءها الذين يجذبون النقرات على الظهور في الصفحة الأولى من نتائج بحث جوجل. اقترحت لي خبيرة تحسين محركات البحث (SEO) تدعى ماري هاينز في العام الماضي أن خوارزميات Google تتحسن ولكن موقع الويب يمر بفترة انتقالية - حيث لا يزال المحرك يعمل على حل مكامن الخلل. ردًا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم Google، جزئيًا: "إننا نجري الآلاف من تحسينات الجودة كل عام لضمان أننا نقدم النتائج الأكثر فائدة، وقد طورنا طرقًا جديدة تمامًا للبحث، وهي لماذا يستمر الأشخاص حول العالم في استخدام البحث وحبهم له؟