Threads تضيف سهولة تبديل الملف الشخصي إلى تطبيقات الهاتف المحمول

أضافت شركة Threads المنافسة لتويتر أخيراً طريقة للتبديل بين حسابات متعددة دون تسجيل الخروج.

أعلن تطبيق الشبكات الاجتماعية المملوك لشركة Meta يوم الخميس أنه يمكن للمستخدمين الآن تبديل الحسابات على تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به عن طريق الضغط لفترة طويلة على أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين. يمكن للمستخدمين النقر على خيار "إضافة ملف تعريف" بعد الضغط لفترة طويلة لإضافة ملف تعريف جديد.

وهذا يسهل على المستخدمين التبديل بين ملفات العمل والملفات الشخصية. ولم يحدد آدم موسيري، رئيس Instagram، ما إذا كان هناك حد لعدد الحسابات التي يمكنك إضافتها إلى ميزة تبديل الملف الشخصي.

ومن المثير للاهتمام، أنه تم الإعلان عن ميزة الملف الشخصي لتطبيق الشبكات الاجتماعية المستندة إلى الرسائل النصية في نفس اليوم الذي أتاح فيه Facebook للأشخاص الحصول على ملفات تعريف شخصية متعددة على التطبيق الأزرق.

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاقها، بدأت Threads في إطلاق ميزات جديدة. وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت باختبار ميزات البحث عن النص الكامل في نيوزيلندا وأستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة وظيفة البحث عالميًا.

في شهر سبتمبر، طرحت Threads أيضًا ميزات مثل تشغيل الإشعارات لمدة 24 ساعة لمنشور معين والقدرة على اقتباس المنشورات على الويب.

يعد منافسو Threads أيضًا ميزات شحن في مشهد الوسائط الاجتماعية التنافسي. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم Mastodon الإصدار 4.2 مع تحسين البحث عن الملفات الشخصية والمشاركات، واقتراحات الإجراءات السريعة التلقائية في مربع البحث، وواجهة ويب جديدة مع مؤشرات أفضل للموضوع ومعاينات للمقالات وعلامة تبويب جديدة لإعدادات الخصوصية والوصول.