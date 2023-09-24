ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، في فض مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط 7 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وكشفت تحريات المباحثن تحت إشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة ومصابين البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام.

تحريات المباحث

وذكرت التحريات أن طرفي المشاجرة كل من " طرف أول " أحمد م ع ع 25 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالبطن " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وخالد ع ع ح 50 سنة مزارع " بدون إصابات " ومحمود س م ح 31 سنة عامل " بدون إصابات " نجلى عمومة الأول.

وبين " طرف ثان " طلعت م م ا 30 سنة عامل مصاباً " بطلق نارى بالفخذ الأيسر فتحتى دخول وخروج " والدته صباح ع ع ع - سن 51 ربة منزل مصابه " جرح رضى بفروة الرأس "وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى، وكرم ا ع ع 49 سنة مزارع " بدون إصابات " ونجله مصطفى "ك ا ع ع" 29 سنة عامل " بدون إصابات " نجلى عمومة الأول الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول بندقية آليه عيار وبحوزة الثالث من الطرف الثانى بندقية خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهم على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.