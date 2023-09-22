صعقتها الغسالة.. مصرع تلميذة فى سوهاج

لقيت تلميذة مصرعها عندما صعقتها الكهرباء من سلك عار بغسالة كهربائية بالمنزل بدائرة مركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ من المستشفى المركزي، باستقبال الطفلة سحر ياسر «7 سنوات- تلميذة» ومقيمه بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء.

فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والدها «45 سنة- عامل» ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما أدي إلى صعقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.