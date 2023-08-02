بالأسماء .. حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن سوهاج

اعتمد اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية بمراكز وأقسام المحافظة، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية حركة التنقلات والترقيات العامة بكافة مديريات الأمن، وشملت الحركة، تصعيد الكفاءات ومراعاة البعد الاجتماعى، بالإضافة إلى الدفع بالشباب لتولى المناصب القيادة بمختلف القيادة، وشهدت الحركة تغيرا كبيرا فى كافة القطاعات.

تضمنت الحركة تعيين اللواء أحمد فجر حاكمدار المديرية، واللواء أحمد عبدالله نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء مجدى لطفى نائب المدير لقطاع الجنوب، والعميد عادل الشاذلي مساعد المدير لفرقة الشرق، واللواء تامر أبوخطوة مساعد المدير للوحدات، واللواء وائل منصور مساعد المدير للمالية .

كما شملت الحركة العميد أحمد نظيم مأمورا لقسم أول سوهاج، والعميد محمد هريدى، مأمور قسم ثان سوهاج، والعميد أحمد عبدالمعطي، مأمور مركز شرطة العسيرات، والعميد مصطفى عبد الرحمن، مدير قوات أمن المديرية، والعقيد أحمد محمود عرابي، رئيس قسم الأطفاء.

وشملت الحركة أيضا تعيين المقدم محمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز شرطة طما، والعقيد أسامة طنطاوي، رئيس قسم التحريات، والعقيد محمود ماهر بقسم المباحث الجنائية، والعقيد عمرو أبو بكر، رئيس وحدة مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد الصبور، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، والمقدم أرشد الشريف، رئيس قسم العمليات، والمقدم محمد حماد، ضابط فرع بحث الجنوب، والمقدم أحمد مصطفى المشنب، ضابط فرع بحث الشمال، والرائد إسلام عجاج، من مباحث قسم أول إلى المباحث الجنائية، والرائد إبراهيم صقر، من رئيس مباحث جزيرة شندويل، لرئيس مباحث أخميم، والرائد محمد حسان، من قسم طهطا إلى قسم الكوثر، والرائد أحمد خلف مرسي، تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد عمر سلام، الأموال العامة.

كما شملت الحركة الرائد مصطفى عبدالحليم، رئيس قسم الإشتباه، والمقدم المزمل نافع، من مباحث مركز شرطة دار السلام إلى فرع بحث الجنوب، والرائد هيثم الحجيري، من مباحث مركز شرطة طهطا، إلى فرع بحث الشرق، والرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث المراغة، والرائد احمد إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شندويل، والرائد أدهم حمادي، رئيس قسم الترحيلات، والرائد محمود ذكي، رئيس مباحث قسم طهطا، والرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد شادي صلاح، ضابط فرع بحث الشرق، والرائد عمرو شلبي، رئيس مباحث قسم أول، والرائد أحمد جمال، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والرائد محمد صفوت، رئيس مباحث مدينة سوهاج الجديدة، والرائد حسين فخري، رئيس مباحث البلينا، والرائد أحمد العمدة، رئيس مباحث المنشاه، والرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، والرائد أحمد الكاشف، رئيس مباحث مركز ساقلتة، والرائد عمرو المدني رئيس مباحث جهينة، والرائد أحمد الصاوي، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، والرائد شريف عبدالمحسن، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج .

وشملت الحركة العميد رأفت رشوان، رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أحمد عزت، وكيل فرع بحث الشمال، والعميد نور عمر، رئيس بحث الجنوب، والعقيد أحمد النادي، رئيس فرع بحث الشرق.