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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور الإعلان عنها.

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه من الممكن للطلاب الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور الإعلان عنها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط علي الرابط التالى: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويذكر أن خريجي الدبلومات الفنية انتهوا من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 سبتمبر 2023، طبقًا للمواعيد التي أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وسيعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الذين سجلوا رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القادمة.

 

 

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