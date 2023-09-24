محافظ أسيوط يستعرض الجهود المبذولة لضبط التعديات على الأراضي الزراعية

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود المبذولة لضبط التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والقضاء عليها بالمراكز والقرى حفاظاً على حقوق الدولة والشعب والحفاظ على زراعة الأراضي وتوفير الأمن الغذائي. مشيراً إلى تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن، والعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات على الأراضي الزراعية ومعالجتها.

إبراز أهمية التعاون بين كافة أجهزة الدولة مثل (مدراء المراكز، رؤساء الوحدات القروية، مديرية الزراعة وحماية الأراضي، مديرية الري، الجمعيات الزراعية، مديرية الأمن، مراكز الشرطة...) وغيرهم، لمواجهة ذلك. بكل عزيمة وفرض هيبة الدولة على أراضيهم والتصدي لكل من يتجرأ على الاعتداء على الأراضي الزراعية أو المملوكة للدولة، جاء ذلك خلال لقائه المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة سلطان مديرة قسم المتغيرات المكانية بالمديرية العامة.

وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من رصد حالات الغصب والتعدي على المباني ومعدلات تنفيذ عمليات الهدم في المراكز والقرى والنجوع، وآليات التنسيق والتعاون بين المتغيرات المكانية للحكومة والحكومة. وبقية الجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة معوقات العمل ووضع الحلول العاجلة لها.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات رصد أي تغيرات مكانية وإزالتها فورًا دون تهاون أو تقصير من أي جهة داخل المحافظة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسللين المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية والحد منها. وتدهورها، بالإضافة إلى محاسبة السلطة التنفيذية المقصرة وعدم التستر على الأراضي الزراعية. أي عنصر فاسد في هذا الأمر وفقاً للقوانين والأنظمة التي تحكمه لضمان عدم تكرار حالات المخالفة ومعالجتها في المهد قبل تفاقمها، حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

مشيراً إلى متابعتها المستمرة والميدانية لكامل تطور المخالفات والمخالفات، أو من خلال تقارير نظام المتغيرات المكانية بشكل يومي، حيث يتم توفير كافة وسائل الدعم الممكنة والعقبات في طريق تنفيذ المهام. تكليف ضابط المتغيرات المكانية بما في ذلك رصد المخالفات والتنسيق مع جهات الدولة لمعالجتها بشكل حاسم لضمان استكمال كافة الأمور. ويجب أن تتم الإجراءات بحكمة ودقة، خاصة أن ذلك يؤثر على الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.