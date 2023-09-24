إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط

توصيل الغاز.. يبحث بعض ملاك ومستأجري الشقق السكنية الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم بدلًا من شراء أسطوانات البوتاجاز، خاصة بعد أنَّ أصبحت الخدمة متوفرة في أغلب المحافظات والقرى،فقد شهد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل زيادة فى معدلات التوصيل فى كافة محافظات الجمهورية عقب انتشارها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك توفيرًا للجهد والمال الناتج عن تغيير الأسطوانة بشكل دوري.



وتستعرض "بوابة الوفد" فيما يلى أهم إجراءات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى بالتقسيط للوحدات السكنية.



أسعار تركيب الغاز الطبيعي بالتقسيط للمنازل

حرصاً من وزارة البترول والغاز الطبيعي على التخفيف عن المواطنين تم اتخاذ قرار بإنشاء نظام لتركيب الغاز للمنازل بالتقسيط وذلك لتسهيل الاشتراك للمواطنين عن دفع قيمة الاشتراك دفعة واحدة وأصبح هذا النظام على النحو التالي:

يطلب مقدم الطلب تركيب الغاز على أقساط ويدفع القسط الأول بقيمة 706 جنيهات.

اختيار نظام التقسيط، إذ يمكنه وضع خطة تقسيط لمدة 12 شهرًا ودفع 153 جنيهًا شهريًا، والتي ستضاف إلى تكلفة فاتورة الاستهلاك.

في حالة وجود خطة تقسيط لأكثر من عامين، يدفع العميل 85 جنيهًا شهريًا، والتي ستضاف أيضًا إلى فاتورة الاستهلاك.

نظام التقسيط لمدة 4 سنوات، وتكلفة التقسيط 50 جنيه شهريًا، ويضاف أيضًا إلى فاتورة الاستهلاك.

أحدث نظام وهو خطة تقسيط لمدة 7 سنوات وتكلفة التقسيط هنا 35 جنيهًا شهريًا تضاف إلى فاتورة الاستهلاك.

ويتم تسليم عداد الغاز للمشتري الكارت “مسبقة الدفع”، وسعر العداد مشمول في السعر الإجمالي.



المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز بالتقسيط

صورة من بطاقة الرقم القومي.

إيصال كهرباء حديث.

صورة ملكية الوحدة السكنية.

ملء استمارة البنك الأهلي المصري.