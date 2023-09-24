ملتقى توظيف لشباب الشرقية يُوفر 1323 فرصة عمل في 30 منشأة صناعية

أعلنت وزارة العمل،اليوم الأحد عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الشرقية مُلتقى توظيف للشباب،يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً،بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، وذلك يوم غدِ الإثنين الموافق 25 من سبتمبر الجاري،بمقر شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان،بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة ، يتضمن العديد من التخصصات والوظائف،لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

توجيهات وزير العمل

ويأتي "المُلتقى "تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز خطط المديريات بالمحافظات لتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب.

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية فى تقريره للوزارة ،أن فرص العمل متوفرة في شركات: إس أي وايرينج سيتمز ايجبيت، واسبرانتو جينز ، ونانا سكريت ، وعمال مصر ، والسعودية المصرية للاملاح والمعادن ، وقدس تكس ، وآل شاهين ،وكى سى جى تكستايل ، ولوتس تكس ، وهواى لتصنيع وتجميع الأدوات الصحية ، والرواد لصناعة المواسير ، والنساجون الشرقيون ،والمصرية الأوروبية للأمن ،والحصن للمنسوجات ، ودابر إيجيبت ليمتد ، وفينكس للأمن والحراسة ، والنسور للأمن والحراسة ، وميكواند ، وخلفتكس للغزل والنسيج ، وكان تكس، وسالم وزان أبوالعطا – إندومى ، وإيديتا للصناعات الغذائية، وديورافيت ، وجارديان إيجيبت ، وأرما للصناعات الكيماوية للصابون والمنظفات ، والماسية لانتاج السيراميك فارسينا ، والسويسرية للملابس الجاهزة ، وجمعة لتصنيع الجيلاتى والمثلجات، والصقر لتجارة وصناعة الآلات والمعدات كازارين ، ونسور جروب لادارة المشروعات ، والعربية جروب ، والتى تعمل فى العديد من مجالات العمل الصناعية والتجارية والغذائية .

وأضاف وكيل المديرية أن التخصصات المطلوبة هي : كهربائى كنترول ، ومبيض محارة ، ولحام ، ومشرف مبيعات داخلى ، ومسؤول مبيعات داخلى، ومنسق معروضات ، وأمين مخزن ، وعمال مخزن ، وعمال خدمات وبوفيهات ، ومنسق تسليمات عملاء ،ومشرف تسليمات عملاء ، وعمال انتاج ، ومشرفين أمن،وأفراد أمن ، وفنيين صيانة أجهزة منزلية ، وسائقين درجة أولى ، وفنى تجميع أثاث ، وفنى تركيبات ، وفنى كهرباء كنترول ، ومحاسب خزينة ، ومسئول مشتريات،وعمال خياطة ،وصيانة مكن،ومدير حسابات،ومستخلص جمركي،ومترجمين لغة اجنبية..ونوه إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه حسب الخبرة.

كما دعا الشباب الراغب فى العمل إلى المشاركة فى الملتقى للحصول على فرصة عمل مناسبة .