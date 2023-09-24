استمرار حبس متهم بتزوير الأوراق للاستيلاء على أموال البنوك

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص في المقطم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير لتسهيل الحصول على القروض من البنوك عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي من خلال قيامه بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها كونه ذو ملاءة مالية طالبًا الحصول على قروض شخصية أو بطاقات إئتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الإستيلاء على أموال تلك الشركات.