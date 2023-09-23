حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان" له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتحفظت النيابة علي المضبوطات والمواد المخدرة وباقي الاحراز.