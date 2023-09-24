شعبة الاتصالات: قرارات السيسي تؤكد دعم الدولة للمواطن

قال المهندس ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين جاءت في التوقيت المناسب وتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.

أكد رئيس الشعبة، أن جملة حزمة القرارات الرئيس السيسي أسعدت جموع الشعب المصري والتي يصل تكلفتها نحو 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة بداية من اكتوبر المقبل، بعد إقرار منحة الغلاء الاستثنائية وزيادة المرتبات والمعاشات بالاضافة إلى حزمة من الحماية الاجتماعية تكافل كرامة ودعم الفلاحين والمزارعين واسقاط الديون عنهم.

أشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بقرارات الرئيس السيسي التي حملت معها شعوره بالمواطن وهمومه في ظل أزمة الغلاء وارتفاع الاسعار بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية والتي أثرت علي جميع أسعار السلع والمنتجات عالميا ومحليا.

قال سعيد إن أعضاء الشعبة يشكرون الرئيس السيسي على الانجازات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مطالبين الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف عضو مجلس ادارة الغرفة أن ما تم انجازه من مشروعات في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق ولم يحدث من قبل موضحا ان الرئيس قدم تضحيات كبيرة من أجل استقرار الوطن ويسعي الي حياة افضل للشعب المصري وأطلق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير جميع الخدمات ورفع مستوي معيشة المواطن ويعد هذا المشروع اكبر مشروع للتنمية المستدامة في قارة أفريقيا.

وأردف سعيد أن دعم الرئيس السيسي للمستثمرين والصناع والتجار خلال المرحلة الحالية وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل ادي الي تغير سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الخاص واعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية مطالبا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الحكومية.