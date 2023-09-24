"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" من جديد على الفلكي

تقدم فرقة المطبخ المستقلة عرض " ماذا أفعل هنا بحق الجحيم " من تصميم وإخراج كارول عقاد ، و ذلك ضمن فعاليات مهرجان هي الفنون، حيث يقدم العرض يوم الجمعة المقبل ٢٩ سبتمبر الجاري على مسرح الفلكي التابع لمركز التحرير الثقافي في تمام الثامنة مساء.



يذكر ان العرض قدم لأول مرة بساحة روابط للفنون شهر يونيو خلال عام ٢٠٢٢ ، و شارك دوليا بنجاح كبير ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح شهر نوفمبر الماضي ، و مهرجان المسرح العربي والذي أقيم بالمملكة المغربية، بالاضافة الى مشاركة العرض ضمن فعاليات مهرجان انكي للفنون الادائية بمملكة البحرين شهر يناير الماضي ، كما شارك العرض محليا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، و قدم شهر فبراير الماضي على مسرح الفلكي التابع لمركز التحرير الثقافي، و جزويت الاسكندرية.

ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" عرض رقص مسرحي، أداء جهاد حسام الدين، تقى عماد،هاجر السراج، نهى خطاب، ديكور أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر السيد، موسيقي وتصميم صوت ولد، تصميم ملابس نرمين سعيد، مدير خشبة مسرح عبدالرحمن بودي، تصميم بوستر عمرو حسني، العرض تم انتاجه بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون

"آفاق"، و بدعم من مركز القاهرة للرقص المعاصر، ووصلة للفنون.