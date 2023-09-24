استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم "نور شمس"، شرق طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشابين أسيد جبعاوي (21 سنة)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 سنة) استشهدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ورافقتها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين الفلسطيينيين بالمُخيم.

وفي سياق متصل أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساءالسبت، أن تقديرات الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن التوتر مع حدود غزة سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.

ونقل المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية ألموج بوكير عن مصدر أمني قوله من وجهة نظر أصحاب القرار، أحداث الأسبوع الماضي عند الحدود بسيطة وبالتالي رد الجيش كان متناسبًا، وطالما لم تتطور الأحداث إلى إطلاق الصواريخ فإن القرار هو عدم التصعيد.