أسعار السكر تثير الجدل على السوشيال.. ومبادرات حكومية للحل

أثار ارتفاع أسعار السكر عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات للكيلو الواحد رغم التدابير الحكومية بمد حظر تصدير السكر لثاني مرة خلال العام الحالي.

وبطبيعة الحال ثارت عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي جراء تلك القفزة الأخيرة للأسعار، وثم إطلاق العديد من الاستغاثات للحكومة لإنقاذ الشعب المصري من نيران الأسعار.

أزمة مفتعلة

ويرى مراقبون أن بوادر أزمة السكر مفتعلة بنقص كميات السكر، حيث تم رصد حالات عدم طرح منتجات عدد من شركات السكر الشهيرة، فضلًا عن نقص الكميات المطروحة في الأسواق، في وضع ينذر بعملية منظمة لـ "تعطيش السوق" من السكر الحر، الذي معه سترتفع الأسعار، مطالبًا الدولة بسرعة التحرك ومواجهة هذه الممارسات.

أسعار السكر

شهدت أسعار السكر قفزة جديدة اليوم، حيث ارتفع سعر الطن بنحو 5700 جنيه دفعة واحدة، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، ووصل متوسط سعر طن السكر اليوم إلى 30 ألف جنيه، مقابل سعر 24300 جنيه الأسبوع الماضي.

كما بلغ متوسط سعر السكر المعبأ شركات قطاع خاص نحو 35 جنيه، ليبلغ أقل سعر لكيلو السكر نحو 20 جنيهًا بالمنافذ الحكومية مقابل 40 جنيهًا أعلى سعر له في السوق.

ويسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.

إنتاج مصر من السكر

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونًا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونًا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

حظر تصدير السكر

قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

شهدت الأسواق خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر في الأسواق، ليتخطى سعر كيلو السكر الـ ٣٣ جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية وصل سعر كيلو السكر إلى ٣٦ جنيهًا.

زيادة غير مبررة

من جهته أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سلعة السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير حيث ارتفع الطن من 18000 إلى نحو 32 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33 و35 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن التاجر يعتبر وسيطا بين المنتج والمستهلك حيث يحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، وأن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.