الإدمان على السكر والأطعمة الدهنية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

بالإضافة إلى السكر، فإن كثرة الأطعمة الدهنية والحارة والمقلية تؤثر على قابلية الإصابة بالسرطان.

وأشار الدكتور جادزيان إلى الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان إذا تناولها الناس بكميات كبيرة، وعلى وجه الخصوص، يزداد احتمال الإصابة بالأورام مع الاستهلاك المتكرر للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف.

وتتميز الخلايا السرطانية بالاستهلاك السريع لكميات كبيرة من الكربوهيدرات، وأوضح الطبيب أن عملية أكسدة السكر تنشط في الأورام الخبيثة، مما يؤدي إلى استخدام كمية هائلة من الطاقة لتكاثر الخلايا المعيبة ونمو النقائل.

ولكن في التغذية اليومية من المهم مراقبة ليس فقط كمية السكر التي تتناولها، ووفقا للطبيب جادزيان، فإن الإدمان على الأطعمة الدهنية والحارة والمدخنة يزيد أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، على سبيل المثال قد يكون عشاق هذه الأطعمة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى.

الإدمان على الأطعمة الدهنية والحارة والمدخنة يؤثر سلبا على الدماغ

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدمان على الأطعمة الدهنية والحارة والمدخنة واستهلاكها بانتظام يؤثر سلباً على الدماغ، وأعطى الطبيب مثال البطاطس المقلية، وأثناء عملية الطهي، يصبح المنتج مشبعًا بالدهون لدرجة أنه إذا تم تناوله بشكل متكرر فإنه يساهم في انسداد الشرايين، ونتيجة لذلك، تدهور تدفق الدم إلى الدماغ.

كما نصح مارك جادزيان بالامتناع عن الأطعمة المقلية، مثل هذه الأطعمة تزيد من محتوى المواد التي تساعد الجذور الحرة في الجسم على تدمير الخلايا السليمة وتسبب الالتهابات مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة.