بشرى سارة.. انخفاض نسب الرطوبة على الأنحاء حتى الجمعة المقبلة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ولاسيما مع بدء فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

غطاء سحابي

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك غطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، وانخفاض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

الطقس السائد حار نهارًا

وذكرت، الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23.

وادي النطرون: العظمى 35 والصغرى 24.

طنطا:- العظمى 34 والصغرى 25.

شبين الكوم: العظمى 34 والصغرى 25.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 25.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 20.

السلوم: العظمى 32 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 33 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 31 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 34 والصغرى 24.

الإسماعيلية:- العظمى 35 والصغرى 24.

السويس:- العظمى 34 والصغرى 24

أسيوط:- العظمى 36 الصغرى 23.

سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 23.

قنا:- العظمى 39 الصغرى 25.

الأقصر:- العظمى 40 الصغرى 25.

أسوان:- العظمى 40 الصغرى 26