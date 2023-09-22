الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.. شبورة ونشاط للرياح

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

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استقرار فى حالة الطقس بالفيوم ودرجة الحرارة 34 درجة مئوية

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حالة الطقس في مدينة أسيوط العظمي 37 درجة مئوية

ويكون الطقس غدًا لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت:

ــ تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف

ــ انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ــ تكوين شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وكدن القناة ووسط سيناء.

ــ تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. 

 

 

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