طقس الأقصر.. ارتفاع درجات الحرارة نهارًا

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، طقسًا حارًا على أنحاء المدن، إذ سجلت درجة الحرارة اليوم 40 درجة بينما الصغرى 28 في الأقصر، ومن المتوقع أن تعتدل درجات الحرارة ليلًا.

وبشأن طقس اليوم الأحد 24 من سبتمبر 2024، فحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

وكشفت خرائط المناخ عن ظهور السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف حالة الأجواء، وانخفاض نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، الأمر الذي يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل درجات الحرارة اليوم 34 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 درجة مئوية، وتصل على محافظات جنوب الصعيد 41 درجة.

وأعلنت الأرصاد الجوية انخفاض نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

