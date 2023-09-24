85 مليار جنيه منتجات بترولية وفرتها شركة الإسكندرية

أسهمت شركة الأسكندرية للبترول، فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول و البتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إن شركة الإسكندرية للبترول ، تعد إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية ، لافتا إلى ما تشهده من تطوير وتحديث فى وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها و تحسين نواحى السلامة فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلى والتكنولوجيا المتحدثة.

وأشاد الوزير ، بالدور المتعاظم للشركة فى تطوير اعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية تحت اشرافها ومساهمتها فى التطوير الكبير الذى شهده حوض البترول بميناء الإسكندرية .

وعرض الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الأسكندرية للبترول نتائج الأعمال للعام المالى 2022/2023 والذى قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام وبلغت نحو 8ر4 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه وذلك من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدنى والشمع والمقطرات الشمعية والتى تم توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى لمستهلكى المنتجات البترولية و توفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالأسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وايلاب تعظيماً للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية، علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدنى والشمع للأسواق الأوروبية.

وتم امداد المشروع القومى للطرق بما يزيد عن 660 الف طن من منتج الأسفلت فى اطار الدور الحيوى للشركة فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر انتاجها المحلى واستيراد كميات من الخارج .

كما تم انتاج مايزيد على 20 الف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية .

وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والاحلال والتجديد فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات احلال وتجديد بالوحدات الانتاجية ، وتحديث نظم الامن الصناعى والسلامة وحماية البيئة و نظم التحول الرقمى متمثلة فى نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافى التكرير ، و مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها ، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية وفى مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الاسكندرية احد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذى بلغ حجم الانفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه .