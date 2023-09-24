محمد إبراهيم: طارق العشري أهم ما يميز الاتحاد ومروان عطية "مكانش هيتصعد"

أكد محمد إبراهيم مدرب الاتحاد السكندري السابق أنه تعرض للظلم داخل النادي مشددا على أنه طلب الرحيل عن زعيم الثغر.

وقال إبراهيم في الريمونتادا عبر قناة المحور: "تعرضت للظلم داخل الاتحاد لذلك طلبت الرحيل عن النادي".

وأضاف: "كان هناك عدم اعتراف بما فعلته من أجل نادي الاتحاد ورفضت الحديث احتراما للجماهير".

واختتم:"زوران مانولوفيتش فعل أشياء لا تدل على أنه مدرب محترف وكان سببا في غضب العديد من اللاعبين".

محمد ابراهيم يثني على طارق العشري

أثنى محمد إبراهيم مدرب الاتحاد السكندري السابق على وجود طارق العشري كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد إبراهيم في الريمونتادا عبر قناة المحور إن وجود طارق العشري أهم ما يميز الاتحاد السكندري هذا الموسم.

وأشار إلى قدرة طارق العشري على تحقيق النجاحات في ظل قوة خطة المدرب فضلا عن حب اللاعبين له.

وتطرق للحديث عن مروان عطية لاعب الأهلي الحالي والاتحاد سابقا قائلا: "مكانش هيتصعد فريق أول لكن في النهاية أثبت تألقه وخطف الأنظار"