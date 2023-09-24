مدرب الاتحاد السابق: تعرضت للظلم وزوران غير احترافي

أكد محمد إبراهيم مدرب الاتحاد السكندري السابق أنه تعرض للظلم داخل النادي مشددا على أنه طلب الرحيل عن زعيم الثغر.

وقال إبراهيم في الريمونتادا عبر قناة المحور: "تعرضت للظلم داخل الاتحاد لذلك طلبت الرحيل عن النادي"

وأضاف: "كان هناك عدم اعتراف بما فعلته من أجل نادي الاتحاد ورفضت الحديث احتراما للجماهير"

واختتم:"زوران مانولوفيتش فعل أشياء لا تدل على أنه مدرب محترف وكان سببا في غضب العديد من اللاعبين".

وفاز الاتحاد السكندري على أرضه بستاد الاسكندرية امام فريق سيراميكا بهدف نظيف فى أولى مبارايات الدورى الممتاز أحرزه نجم الفريق الانجولي مابولولو.

و يسعى سيد البلد إلى تقديم مستوى افضل في الموسم الحالي و المنافسة بقوة مع الكبار من أجل العودة إلى البطولات القارية التي يغيب عنها الفريق منذ فترة، بعدما وان الفريق انهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

و يسعى سيد البلد إلى تقديم مستوى افضل في الموسم الحالي و المنافسة بقوة مع الكبار من أجل العودة إلى البطولات القارية التي يغيب عنها الفريق منذ فترة، خاصة بعدما انهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.