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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المجتمع اليوم

لجنة الوفد تلتقي برئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة

لجنة الوفد تلتقي
لجنة الوفد تلتقي برئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة

شاركت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل في الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة يوم الخميس 21 مارس 2023 وذلك لبحث المشاكل العمالية، ووضع سبل الحلول لها، والتعرف على دور اللجان النقابية وفقا للقانون واللوائج.

لجنة اللنقابية للعاملين بجريدة الوفد تلتقي برئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة

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بروتوكول تعاون بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية

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رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية: نجاحاتنا أزعجت أشخاص بلا ضمائر

 وشمل الاجتماع جميع نقابات عمال الجيزة وعلى هامش الاجتماع اجتمعت اللجنة النقابية برئيس الاتحاد الاستاذ محمد كامل، وكذلك برئيس الاتحاد السابق النائب أحمد عاشور عضو مجلس النوب أكدوا للجنة النقابية دعمهم الكامل للجنة في مطالبهم العادلة والمشروعة مؤكدين على أهمية التواصل المستمرة مع الإدارة من أجل حل مشاكل العاملين عقد الاجتماع بمقر الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة بساقية مكي بالجيزة.

لجنة الوفد تلتقي برئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة
لجنة الوفد تلتقي برئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات عمال الجيزة

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الجريدة الورقية